Aus für Dauerbeleuchtung von Windrädern

Nächtliche Landung wird unbürokratischer

Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag außerdem dafür, dass Zivilflugplätze auch außerhalb der Betriebszeiten für Rettungsflüge genutzt werden dürfen. „Einsätze von Notarzthubschraubern werden in Österreich innerhalb eines sehr engen Rahmens und mit engmaschigster Dokumentation durchgeführt“, führte Grünen-Verkehrssprecher Hermann Weratschnig in einer Aussendung aus. Umso wichtiger sei es, im Luftfahrtgesetz Rechtssicherheit für Pilotinnen und Piloten herzustellen.