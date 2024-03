Polit-Streit um Ärzte, Pfleger und Landtagssaal

Der Ärzte- und Pflegermangel war gestern Thema einer aktuellen Stunde im Landtag in St. Pölten. „Wann wird denn nach Waidhofen an der Ybbs die nächste Station geschlossen? Es fehlt am Gesamtkonzept“, kritisierte SPÖ-Abgeordnete Karin Scheele die Krankenhaus-Politik und die Arbeit der Landesgesundheitsagentur in Niederösterreich. Neos-Sprecherin Edith Kollermann ergänzte: „Die Steuerzahler finanzieren das Gesundheitssystem“ und forderte ein umfassendes Fragerecht des Landtages. Sylvia Moser: „Das Symptom ist Planlosigkeit.“ Sie sieht den zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko in der Pflicht, eine Strategie erarbeiten zu lassen.