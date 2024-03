Wie die Zukunft der Arbeit in Österreich aussieht

Die persönliche Zukunft sehen sie optimistisch, die der Gesellschaft pessimistisch. Gleichzeitig gibt nur ein Prozent der heute Jugendlichen an, unbeschwert zu leben. Diese äußerst widersprüchliche Haltung liegt darin begründet, dass diese Jugend in Jahren der permanenten Krise sozialisiert wurde, von Covid über den Ukraine-Krieg bis zur unbewältigten Dauerbaustelle Klimawandel. So lautet die Anforderung an die heutige Jugend: Findet euch in einer hochkomplexen Postwachstumsgesellschaft zurecht.