Alkolenkerin (21) rief nach Unfall zuerst Mama an

Eine 21-jährige Innviertlerin (OÖ) kam in der Nacht auf Donnerstag in Freinberg von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Auto. Allerdings wählte die junge Frau nicht den Notruf, sondern rief zuerst ihre Mutter an, die die Rettungskette in Gang setzte. Die verunfallte Lenkerin hatte 1,68 Promille.