ÖSV-Girls sind bereit für den Abfahrtsshowdown

Weltcup-Ticket auf den letzten Drücker

Ein Resultat, das die zwei Vorarlbergerinnen so auch heute nur zu gerne nehmen würden. Hieße es doch, dass Egger nicht nur ihren ersten Europacupsieg feiern könnte – die 23-jährige Lecherin würde auf den letzten Abdruck auch in der Abfahrtswertung auf Rang drei klettern und damit ein fixes Weltcup-Ticket für die nächste Saison holen. Und Schöpf, die erst am Dienstag nach elftägiger – durch eine Schuhrandprellung bedingte – Zwangspause wieder auf Skiern stand, würde bei einem Ausgang wie gestern die Führung in der EC-Gesamtwertung übernehmen und ein 42-Punkte-Polster auf Clement in den abschließenden Super-G am Freitag mitnehmen.