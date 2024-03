ÖSV-Girls glänzen im ersten Abfahrtstraining

Gleich sieben ÖSV-Damen in den Top-15

Mit der Tirolerin Lena Wechner auf Rang fünf (+0,80), der Kärntnerin Nadine Fest als Achter (+1,35), der Vorarlbergerin Emily Schöpf – bereits als Abfahrtsgesamtsiegerin feststeht – auf Platz 11 (1,80), der Salzburgerin Viktoria Bürgler auf Position 13 (+2,02) sowie der Kärntnerin Carmen Spielberger als 14. landeten noch fünf weitere ÖSV-Damen in den Top-15.

Am Mittwoch steht ein weiteres Training auf dem Programm, ehe es am dann Donnerstag um die finalen Abfahrtspunkte in der Saison 2023/24 geht.