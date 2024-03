Haftstrafe für Irrfahrt durch Salzburger Zentrum

Anwalt will durch Berufung Haftstrafe reduzieren

Für Kocher stand außer Frage: „Es grenzt an ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist.“ Aufgrund dieses „massiven Handlungsunwertes“, so die Formulierung der Richterin, sei nur eine unbedingte Strafe gerechtfertigt. Genau das sieht Jelinek anders und kündigte deshalb Strafberufung an: Das Oberlandesgericht wird also noch über die Höhe der Strafe entscheiden. Daher ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.