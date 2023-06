Ein „Tut mir leid“ nach der irren Wahnsinnsfahrt

Begonnen hat die Irrfahrt bei der Kreuzung Hübnergasse und Neutorstraße. „Er hat dort mehrfach gehupt und gestikuliert“, berichtet Marcus Neher von der Staatsanwaltschaft. Beamte sahen dies und wollten den Lenker kontrollieren. Daraufhin nahm er Reißaus, flüchtete über Einbahnstraßen, auf der Gegenspur und sogar auf Rad- und Fußgängerwegen vor der Polizei. Bis zum Andräviertel. In der dortigen Schrannengasse rammte ein Polizeiauto den Firmenwagen des Sportlers, der gegen eine Bushaltestelle fuhr und am Gehweg stehen blieb. Daraufhin kam es zur Festnahme: Mehrere Polizisten rissen den unberechenbaren Lenker aus seinem Wagen, fixierten ihn am Boden. Laut „Krone“-Informationen hatte sich der aggressive 33-Jährige massiv gegen die Polizisten gewehrt. Und dabei laut den Polizeiangaben auch vier Beamte verletzt.