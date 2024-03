Der Pleitegeier flog in Tirol zuletzt seltener

Teuerung wird Konkurse Privater ansteigen lassen

Bei den Privatpleiten sieht das Bild anders aus. Her gab es in den ersten drei Vergleichsmonaten eine Steigerung von 169 auf 180 (plus 6,5%). Die Passiva blieben mit 16 Mio. € gleich. Bundesweit gab es heuer bisher insgesamt 2265 Pleiten. Der KSV1870 erwartet, dass die weiter steigenden Lebenserhaltungskosten in den nächsten Monaten zu zusätzlichen Privatinsolvenzfällen an den Bezirksgerichten führen werden.