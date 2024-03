Sturm baut vor: Nächster Däne im Anflug auf Graz

Chukwuani wurde von Nordsjaelland ausgebildet, 2022 wechselte er zu Lyngby, in der heurigen Saison absolvierte er 21 Spiele in der dänischen Superliga, in denen er drei Tore und zwei Assists verbuchen konnte. Insgesamt kam der 20-Jährige bereits auf 81 Spiele im dänischen Profifußball. In Graz unterschreibt der Rechtsfuß einen langfristigen Vertrag bis 2028.