Michelle Hunziker soll wieder Single sein

Romanze dauerte nur wenige Monate

Still und heimlich soll sich Michelle Hunziker bereits vor rund anderthalb Jahren in den Osteopathen Alessandro Carollo verliebt haben – doch die Gerüchteküche in Italien fing erst im Oktober 2023 an zu brodeln. Auf Instagram bestätigte die schöne Moderatorin mit einem Foto ihre Liebe zu Carollo.