Sündhaft teuer! Grande muss Ex 1,25 Mio. zahlen

Ariana verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Das war eines der transformativsten, herausforderndsten und doch glücklichsten und besondersten Jahre meines Lebens. Es gab so viele schöne und doch polarisierte Gefühle. Ich habe mich noch nie so ausgeliefert und akzeptiert dabei gefühlt, was das Leben mir lehren wollte. Ich habe mich bei meiner Arbeit noch nie erfüllter oder präsenter gefühlt und konnte jeden Moment wertschätzen. Ich habe alles gegeben, was ich hatte.“