Missstände in den Spitälern ganz ohne Angst melden

Meldestelle für Wistleblower

Daher eröffnet die Arbeitnehmervertretung jetzt eine Möglichkeit für Betroffene, organisatorische Missstände in Krankenhäusern sowie Pflegeheimen in geschützter Form aufzuzeigen: die Meldestelle „Help Gesundheit“. Per E-Mail oder über ein Online-Formular auf der Homepage der Arbeiterkammer können sogenannte Whistleblower in Zukunft völlig anonym ihre Beobachtungen oder Erfahrungen, dass in Spitälern oder Betreuungszentren etwas falsch laufe, mitteilen.