Österreichs Skiverband „kein Freund“ der FIS Games

Fokus auf Alpin- oder Nordische Weltmeisterschaften

„Wir im ÖSV konzentrieren uns wirklich auf tolle Weltcup-Veranstaltungen und wiederkehrend auf Alpin- oder Nordische Weltmeisterschaften“, sagte Scherer. Nach den Alpin-Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach-Hinterglemm steht 2027 die WM für Freestyle, Freeski und Snowboard im Montafon an. Hochfilzen soll 2028 oder 2029 die Biathlon-WM bekommen, Ramsau in nicht allzu ferner Zukunft die Titelkämpfe bei den Nordischen. „Und dann wird über kurz oder lang wieder St. Anton mit einer Alpin-WM-Kandidatur ums Eck kommen“, verriet Scherer.