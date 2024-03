Putin will „Pufferzone“ gegen Beschuss aus Westen

„In den letzten Monaten ist es in der Stadt (Belgorod, Anm.) immer gefährlicher geworden. Seit dem Beschuss am 30. Dezember geht das so. Aber vor den Wahlen wurde es noch schlimmer. Mittlerweile müssen jeden Tag Menschen sterben“, schildert die 23-jährige Marina dem Exilmedium „Meduza“ die Lage in Belgorod. Auch am Dienstag wird wieder Beschuss in der russischen Grenzstadt gemeldet. Geschosse hätten einen Parkplatz und ein Einfamilienhaus getroffen, vermeldet der Telegram-Kanal „Mash“.