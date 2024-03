Jugendgewalt: „Nicht zur Tagesordnung übergehen!“

Ehemalige ÖVP-Landeshauptleute und Minister, Landesräte, Granden aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, und ein eingefleischter Fleischer als „Einpeitscher“: Für seine „Steiermark-Rede“ am Vorabend des Josefitages versammelt Christopher Drexler in der Aula der Grazer Alten Uni alles, was in unserem Bundesland Rang und Namen hat. Wie schon Kanzler Karl Nehammer mit seinem „Österreich-Plan“ schlägt der steirische Landeshauptmann mit seiner einstündigen „Lagebesprechung“ die schwarzen Wahlkampf-Eckpfeiler ein. Und versucht inhaltlich, sowohl der FPÖ als auch der KPÖ das Wasser abzugraben: ein bisserl rechts, ein bisserl links, das Beste aus beiden Welten quasi. Oder wie es im ÖVP-Sprech heißt: Wir sind die Mitte!