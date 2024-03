Festmesse: Stift Admont startet ins Jubiläumsjahr

Anno 1074 drückte Erzbischof Gebhard von Salzburg sein Siegel in das heiße Wachs am Pergament, das damit zur „Geburtsurkunde“ des ältesten noch heute bestehenden Klosters in der Steiermark wurde. Die später heiliggesprochene Hemma von Gurk, eine reiche Kärntner Adelige, hatte den Benediktinern zuvor ihre Besitzungen in Admont überlassen – die Mönche sollten dafür nach dem Tod der Stifterin für deren Seelenheil beten. Dass die rund 700 Jahre später fertiggestellte Bibliothek lange Zeit als „achtes Weltwunder“ galt und Admont im 21. Jahrhundert weltberühmt machte, konnte sich die Heilige Hemma freilich nicht erträumen.