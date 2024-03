Verirrt: Skifahrer mitten in der Nacht aufgefunden

Großes Bangen herrschte am Sonntag um einen 63-jährigen US-Amerikaner in St. Anton am Arlberg: Nachdem der Urlauber vom Skifahren nicht ins Hotel zurückgekehrt war, schlug dessen Ehefrau am Abend Alarm. Eine große Suchaktion wurde eingeleitet, die durch widrige Wetterbedingungen erschwert wurde. Mitten in der Nacht dann großes Aufatmen.