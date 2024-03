Ski-WM 2025 in Saalbach: 300 Polizisten im Einsatz

Österreichs Exekutive will ihren Beitrag dazu leisten, dass die alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar 2025) reibungslos über die Bühne geht. 300 Polizistinnen und Polizisten werden im Einsatz sein. Nach Bedarf werden auch Einheiten aus anderen Bundesländern beigezogen. Drohnen-Teams werden Live-Bilder in die Einsatzzentralen übertragen, um einen Lageüberlick zu haben.