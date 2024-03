Nach Horror-Unfall flüssiger Latex ausgetreten

Flüssiger Latex ausgetreten

Die Feuerwehren Breitenau, Aspern und Neunkirchen sind nach wie vor mit Großtanklöschfahrzeugen vor Ort. Das Feuer konnte zwar bereits gelöscht werden, aber der Einsatz hält dennoch an, weil Latexmilch - also flüssiger Latex – durch den Unfall aus dem Tankwagen ausgetreten ist. „Das wird noch längere Zeit dauern“, so der Feuerwehrsprecher.