Burschen schossen aus fahrendem Auto auf Passanten

Das Duo dürfte die drei Softguns am Vortag in Tschechien erworben haben. Am nächsten Tag fuhren sie damit bewaffnet auf einem Moped von Eschenau Richtung St. Pölten, wo sie während der Fahrt auf einen Fußgänger gezielt hatten. Diesen hatten sie jedoch genauso verfehlt wie wenig später eine Passantin, die in Wilhelmsburg, Bezirk St. Pölten, unterwegs war.