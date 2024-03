Mehrere Tote bei Luftangriffen auf Afghanistan

Islamisten wollen Sturz der Regierung Pakistans

Viele der Angriffe in Pakistan werden den pakistanischen Taliban (TTP) zugeschrieben. Die Regierung in Islamabad wirft Afghanistan vor, die Extremisten würden das Nachbarland als Ausgangspunkt für die Anschläge nutzen. Die in Afghanistan herrschenden Taliban bestreiten das. Die TTP streben den Sturz der Regierung an und wollen Pakistan nach einer fundamentalistischen Auslegung des Islam führen. Die Islamisten haben in den vergangenen Jahren Tausende Soldaten, Polizisten und Zivilisten bei Bombenanschlägen und Selbstmord-Attentaten getötet.