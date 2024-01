Taliban rufen Iran und Pakistan zur Mäßigung auf

„Streitigkeiten im Dialog lösen“

In dem Statement ließ der Sprecher tief in das Selbstverständnis der Taliban blicken, die 2021 nach jahrzehntelangen Kämpfen in Afghanistan die Macht übernommen haben. Man habe „nach langen Kriegen“ in der Region Frieden und Stabilität „neu gefunden“. Der Iran und Pakistan sollten daher „ihre Bemühungen auf die weitere Stärkung der regionalen Stabilität und der Lösung von Streitigkeiten auf diplomatischem Wege und im Dialog richten“, hieß es. Wie das geht, das hat die radikal-islamistische Terrorgruppe in der Vergangenheit „eindrucksvoll“ gezeigt ...