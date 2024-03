Nicht voll fit, aber Sarrazin fordert Odermatt

Der Speed-Spezialist, der dieses Jahr beide Abfahrten in Kitzbühel gewonnen hatte, laboriert seit einem Trainingssturz in Kvitfjell Mitte Februar an einer Wadenverletzung und bestritt seitdem kein Rennen mehr. Sarrazin ist in der Abfahrt der einzige noch übrige Weltcup-Herausforderer von Marco Odermatt.