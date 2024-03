Aich/Dob auf Platz drei der Mitteleuropaliga MEVZA

Mit einem glatten 3:0-(23,23,19)-Erfolg über den slowakischen Verteter Spartak Myjava im kleinen Finale hat sich Aich/Dob am Sonntag beim Final Four in Bleiburg Platz drei in der Volleyball-Mitteleuropaliga MEVZA gesichert. Die Kärntner tankten damit auch Selbstvertrauen für das dritte Spiel der „best of five“-Halbfinalserie der heimischen Bundesliga gegen Titelverteidiger Hypo Tirol am Mittwoch.