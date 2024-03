Aich/Dob beschert Hypo Tirol erste Liga-Niederlage

Die Kärntner besiegten in Bleiburg die Innsbrucker in einer hochdramatischen Partie mit 3:2 (-25,17,-23,21,13) und gingen in der „best-of-five“-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel Nummer zwei findet am 13. März in Innsbruck (19.00 Uhr) statt.