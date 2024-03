Tirol gleicht in Halbfinale gegen Aich/Dob aus

Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch das Heimspiel gegen den Cupsieger mit 3:1 (23,18,-24,24) und nahm damit Revanche für das 2:3 am vergangenen Donnerstag, das die erste Liga-Saisonniederlage der Tiroler bedeutet hatte. Weiter geht es in der „Best-Of-Five“-Serie am 20. März wieder in Innsbruck.