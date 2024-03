Unfall-Opfer (35) von weiterem Fahrzeug erfasst

Wieso ein 37-jähriger Rumäne und ein 35-jähriger Murtaler am Sonntag um 4.30 Uhr auf der B 78 in Obdach frontal ineinander prallten, konnte die Polizei noch nicht klären. Fest steht: Der Pkw des 37-Jährigen überschlug sich, er wurde schwer verletzt in einem Fahrzeug eingeklemmt. Der 35-Jährige konnte sich aus seinem Auto befreien und wollte zu dem anderen Fahrzeug eilen.