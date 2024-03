Maskierte Räuberin stach auf Kassiererin ein

Eine bislang unbekannte Täterin überfiel in Liezen (Steiermark) in den frühen Morgenstunden am Sonntag eine Tankstelle. Sie war maskiert und trug ein Messer bei sich. Nachdem sie Bargeld erbeutet hatte, stach die Unbekannte mehrfach auf die Kassiererin ein. Bisher verlief die Fahndung erfolglos.