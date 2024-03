Bei versuchtem Raub in Premstätten fielen Schüsse

Am Samstag gegen 21.30 Uhr kamen zwei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Täter auf einen 43-jährigen Slowenen zu und verlangten Bargeld. Währenddessen hielten sie ihm eine Faustfeuerwaffe vor das Gesicht. Einer der Täter gab einen Schuss in unbekannte Richtung ab. Das Opfer wurde daraufhin zu Boden gestoßen und von einem Täter mit den Füßen getreten. Als der Mann gerade dabei war zu flüchten, bemerkte er, dass der Täter einen zweiten Schuss abgegeben hatte. Ein Zeuge, der sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten hatte, gab später an, die beiden Schüsse ebenfalls gehört zu haben.