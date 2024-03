Augsburger vom Italiener

Als spannendste Figur entpuppt sich Burgkmair, etwa wenn er nach einer italienischen Plakette seine Madonna mit Kind zeichnet und aufs Gemälde überträgt. 1520 trägt man in seiner „Mystischen Vermählung der hl. Katharina“italienische Farbigkeit und Eleganz, während dahinter noch der „deutsche“ Rosenhag blüht. In prächtiger antiker Architektur erzählt er seine „Geschichte der Esther“. Hat er sich das schummrige Sfumato seiner „Heiligen Familie“ von Leonardos „Abendmahl“ abgeschaut? Es gibt keine Beweise, aber Burgkmair dürfte wohl in Italien gewesen sein, so Messing.