„Arsen und Spitzenhäubchen“: Mühsal statt Witz

„Arsen und Spitzenhäubchen“ zu versenken, ist nicht ganz ausgeschlossen. Es bedarf dazu allerdings äußerster Entschlossenheit, Konsequenz und Kaltblütigkeit. So wie sie der Regisseur Roland Koch, ein bedeutender Schauspieler, im Auftrag der Festspiele Reichenau aufzubringen vermag. Seit der Verfilmung aus dem Jahr 1944 haben sich Millionen über die ältlichen Serienmörderinnen Brewster in der New Yorker Eigenheim-Idylle amüsiert (etwa 2007 im Akademietheater über Kirsten Dene und Libgart Schwarz).