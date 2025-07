Milica Tomic: Die Kunst der kollektiven Recherche

Milica Tomic ist keine Künstlerin, die einfach nur fertige Werke herzeigen will. „Die Ausstellung ist für mich ein Ort, an dem man sich mit anderen Menschen – egal ob in der Vergangenheit oder der Gegenwart – verbinden kann“, sagt die gebürtige Serbin, die in Graz lebt und seit vielen Jahren auch an der hiesigen TU unterrichtet. In ihren Arbeiten greift sie einige der größten politischen Konflikte der vergangenen Jahrzehnte aus – oft aus einem persönlichen Blickwinkel.