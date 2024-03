Trauer um Podgorski: „Ein TV-Macher mit Rückgrat“

In der Doku „Der Teddy – Eine Fernsehlegende“ begibt sich Podgorski an jene Orte, die für sein Leben prägend waren: Vom Gemeindebau in Wien Simmering über das Stiftsgymnasium Admont, das legendäre Wiener Lokal Gutruf bis in das ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg. ORF III würdigt Podgorski mit einem monothematischen „Kultur Heute Spezial“ am Montag (19.45 Uhr) und zeigt die Doku „Der Teddy“ am Dienstag um 21.55 Uhr mit einer anschließenden „Langen Nacht in memoriam Teddy Podgorski“ mit Ausgaben der Kultreihen „Seinerzeit“ und „Jolly Joker“.