Teddy Podgorski im Alter von 88 Jahren verstorben

Vom Sportchef zum Generalintendant

Geboren wurde Thaddäus Podgorski am 19. Juli 1935 in Wien. Bereits 1953 begann er als Nachrichtensprecher und Reporter beim Sender Rot-Weiß-Rot. 1955 wechselte er in den Aktuellen Dienst des neu gegründeten ORF-Fernsehens und wurde schon bald Leitender Redakteur bei der „Zeit im Bild“. 1967 wurde er vom damaligen ORF-Generalintendanten Gerd Bacher zum Chefreporter befördert.