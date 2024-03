Das super Angebot wird in Ried auch angenommen

Ansturm auf die Sportmesse in Ried im Innkreis war auch am zweiten Tag groß. Neben den vielen Angeboten wie Basketball, Eishockey, Rugby oder auch ein Ninja Parcours waren auch die Kinderläufe ein voller Renner. Am Sonntag folgen noch die Läufe für die Erwachsenen sowie Firmen-Gruppen.