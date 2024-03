Stadtvilla soll aus Dornröschenschlaf erwachen

In der Eisenstädter Pfarrgasse wird bereits eifrig gearbeitet. Schließlich steht das Eröffnungsdatum für das neue Stadtmuseum bereits fest. Am 30. April 2025 soll es soweit sein. Der Tag ist nicht zufällig gewählt. Exakt 100 Jahre davor – am 30. April 1925 fiel im Landtag die Entscheidung, dass Eisenstadt die Hauptstadt des Burgenlandes werden sollte.