WKStA-Ermittlungen sind abgeschlossen

„Wir haben in dieser Causa vor wenigen Tagen einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft übermittelt. Der Vorhabensbericht betrifft alle bisher noch nicht abgeschlossenen Teile des Ermittlungsverfahrens. Details dazu kann ich leider nicht bekannt geben“, wurde WKStA-Sprecher René Ruprecht in den „VN“ zitiert. Die Oberstaatsanwaltschaft hat den Bericht dem Bundesministerium für Justiz vorgelegt. Nun muss noch von dort das Okay kommen, bevor feststeht, wie es weitergeht.