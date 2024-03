Rowdy versteckte sich nach Verfolgungsjagd am Klo

Mit Höllentempo über Rad- und Gehweg

Schließlich bog der Raser in eine Sackgasse ein. Doch selbst das konnte den Flüchtigen nicht stoppen. Als der junge Mann seinen Fehler bemerkte, lenkte er seinen Wagen kurzerhand über eine Wiese und jagte ihn in Höllentempo sogar über einen Rad- und Gehweg, brachte dadurch Passanten in Gefahr.