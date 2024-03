Netanyahu billigte Militäroffensive in Rafah

Armeesprecher: Zivilisten werden in Sicherheit gebracht

Ein israelischer Armeesprecher bekräftigte am Freitag, im Fall eines Militäreinsatzes in Rafah müsse die Bevölkerung von dort in Sicherheit gebracht werden. Zivilisten würden in sicherere Orte, wie etwa das Al-Mawasi-Lager, gebracht werden. Man vermute in der Stadt an der Grenze zu Ägypten nicht nur die Führung der Hamas, sondern dort befänden sich auch die verbliebenen Bataillone der islamistischen Terrororganisation, sagte Sprecher Arye Shalicar. Aus Israels Sicht ist ein Sieg über die Hamas ohne Einsatz in Rafah daher nicht möglich. Hilfsorganisationen warnen vor vielen weiteren zivilen Todesopfern.