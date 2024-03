„Kein sicherer Hafen für Terroristen in Gaza“

Galant könnte sich auf Medienberichte bezogen haben, wonach Verbündete Israel gedrängt hätten, eine Invasion in Rafah aufzuschieben, schrieb die „New York Times.“ In der Stadt an der Grenze zu Ägypten suchen derzeit nach Schätzungen 1,5 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen in anderen Gebieten des Gazastreifens. Israels Regierung sagte dazu kürzlich, dass die Zivilpersonen vor einer Militäroperation auf „humanitäre Inseln“ im Zentrum gebracht würden.