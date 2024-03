Mann stach Vermieter nieder: Einweisung in Anstalt

Die „Krone“ berichtete über die Bluttat. Der 35-jährige Asylbewerber stach in seiner Wohnung in Salzburg-Parsch sechsmal auf seinen Vermieter (61) ein. Das Opfer war mit einem Makler in der Wohnung, der Mietvertrag des 35-Jährigen war ausgelaufen. Der Vermieter musste notoperiert werden. Der Grund für den Messer-Angriff? Der Mann hatte den 61-Jährigen in seinem Wahn für ein gefährliches „Reptil“ gehalten.