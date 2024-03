Start-up verschenkt jetzt „Klopapier mit Mehrwert“

„Auf dem WC wird gerne gelesen. Sogar mehr als irgendwo sonst“, weiß Jürgen Hriza. Der Jungunternehmer aus Schwechat hat sogar die diesbezüglichen Vorlieben der Niederösterreicher studiert: So blättern Männer vorzugsweise durch Tageszeitung, Computerzeitschriften oder Erotikmagazine, Frauen schmökern lieber in Illustrierten. Bei beiden Geschlechtern gleichermaßen beliebt sind indes Werbeprospekte und Flugblätter mit Sonderangeboten als Lektüre am stillen Örtchen.