Alte AUVA-Zentrale steht seit Jahren leer

„Ziel ist es, die Hauptstelle und die Landesstelle Wien wieder in einem in Eigentum der AUVA befindlichen Gebäude in räumlicher Nähe zum Traumazentrum Wien Meidling zusammenzuführen“, heißt es dazu auf Anfrage. Also nur eine Zwischenlösung. Und was passiert mit der Bauruine in der Brigittenau? Hier gebe es keine öffentliche Interessentensuche. Daher würden dazu auch keine Informationen vorliegen. Der Schandfleck bleibt also.