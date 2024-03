Polit-Streit um die Senioren ohne Internet

Wer bei der Burgenland Energie in Tarif „Optima12 Unabhängig+ 3.0“ wechseln und 14,90 statt 15,68 Cent netto pro Kilowattstunde zahlen möchte, muss den Antrag online einbringen. Nur dann kommt man in den Genuss des so genannten Digitalisierungsbonus. Im Fixpreisangebot steht geschrieben: „Sollten Sie als Pensionist keine Möglichkeit haben, sich online anzumelden, können Sie den Wechsel über das Büro des Pensionistenverbandes in Ihrem Bezirk durchführen.“