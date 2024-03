22 Millionen Euro mehr für Vorarlbergs Spitäler

Jährlich 600 Millionen Euro mehr sollen künftig vom Bund in die Bereiche Gesundheit, Pflege und Soziales an die Länder fließen. Für Vorarlberg bedeutet dies rund 22 Millionen Euro mehr. Zugutekommen wird das im Gesundheitsbereich vor allem den Spitälern, ließ Landeshauptmann Markus Wallner am Freitag wissen.