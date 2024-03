„Jetzt gilt es, unsere Grenzen zu erweitern!“

Trainer Christian Ilzer zog nach 30 Europacup-Spielen in drei Jahren eine Kurzbilanz: „Der große Wurf ist uns in Europa leider nicht gelungen, aber wir haben gezeigt, dass wir mit solchen Teams mitspielen können. Leider waren wir in Graz zu beeindruckt von Lille – in Frankreich aber hat die Reaktion gestimmt.“ Immerhin: „Wir sind international stark gefordert worden, uns sind die Grenzen aufgezeigt worden, was national nicht so oft der Fall ist. Jetzt gilt’s, diese Grenzen zu erweitern! Das nehmen wir als Mehrwert von unserer Europa-Reise mit.“