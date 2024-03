Wintersportland mit Helden, aber fast ohne Rennen

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und massig Schnee am Grasjoch in der Silvretta Montafon. Dazu freiwillige Helfer, die ein Lachen im Gesicht haben und sich genauso wie die SnowboardcrosserInnen über das Weltcup-Comeback im Montafon freuen. In diesem Moment ist es traurig zu realisieren, dass dies der einzige Weltcupbewerb im „Wintersportland“ Vorarlberg ist.