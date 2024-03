Je teurer die Knolle, desto besser der Geschmack

Geschmacks- und Preisexplosion

„Mir kommt das als Stärkung vor meinem Barbra-Streisand-Abend am 19. April im Wiener Konzerthaus gar nicht so ungelegen“, musste Musical-Star und Zauberstimme Maya Hakvoort schmunzeln. Es war bestimmt nur der Vorwand dafür, so wie bei Gars-am-Kamp-Intendant Clemens Unterreiner, PR-Lady Marion Finger und Bürgermeister David Berl, um vielleicht noch einen Gabelbissen extra probieren zu dürfen. Denn Letz und Hanner bekochten sie mit allerlei rund um das Thema „Weißer Frühlingstrüffel“. „Großer Preis, noch größere Geschmacksexplosion“, war sich die Runde zum Schluss über die Pilze, deren Kilo-Preis in die Tausenden geht, einig. Alles erhielt eine „1“.