Feuerwehrleute rückten wegen Wasserpfeife aus

Bewohner überrascht

Und die Bewohner? „Die waren überrascht und dankbar. Vielen ist nicht bewusst, welche Gefahren von den Shishas ausgehen können“, so Flatscher, der in diesem Zusammenhang empfiehlt, „dass in allen Häusern neben Feuerlöschern und Rauchmeldern auch CO-Melder vorhanden sein sollten.“ Die beiden Kinder wurden übrigens dann doch nicht von der Rettung ins Spital gebracht.

Etliche Vorfälle beim Sisha-Rauchen

Bereits in der Vergangenheit kam es wiederholt zu gefährlichen Zwischenfällen beim Sisha-Rauchen: 2018 kollabierte eine 16-Jährige in einer Bar in Wels, und 2019 mussten in Wien drei junge Menschen mit einer CO-Vergiftung in ein Spital eingeliefert werden.